Зеленский торопится расставить везде своих силовиков – до утраты полномочий президента

Офис Зеленского торопится до 20 мая провести кадровые ротации в силовых структурах, пока президентские указы еще остаются в силе. После 20 мая пребывание Зеленского на посту главы украинского государства выходит за рамки закона, и любое его распоряжение может быть оспорено.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал экс-нардеп Украины, а ныне политический обозреватель и блогер Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Малюк бьётся за новую должность. Он хочет уйти в милицию, поскольку милиция – это более лакомый кусочек. До 20 мая Зеленский должен провести все кадровые рокировки, поскольку после у него три варианта. Первый – он остается президентом, по крайней мере, об это говорят все «зелеботы» и политики из его пула. Второй – он исполняющие обязанности президента. То есть, он прожил пятилетнюю каденцию, значит, дальше он не может назначать силовиков и много еще что не может. У него существенно сужаются полномочия. И, кстати, если выходить с Украиной на какие-то договоренности, надо понимать, что он не будет иметь права их подписывать. И третий – он вообще не президент, должен уступить, отдать права спикеру Верховной Рады», – отметил он.

С учётом второго варианта, офис Зеленского старается все кадровые назначения силовиков сделать до 20 мая. Поставили нового руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко, прежнего Александра Литвиненко отправили на пост секретаря СНБО вместо Алексея Данилова, который вообще переведен на дипломатическую работу в другую страну.

«Дальше планировалось, я не знаю, будут они это делать или нет, провести ротацию – Малюк пойдёт на милицию, а Поклад пойдёт на начальника СБУ. Поэтому, когда идут такие кадровые назначения, они начинают себя пиарить, и Буданов, и Малюк, рассказывать, какие они защитники Украины», – пояснил Царёв.