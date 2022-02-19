Зеленский требует дать четкий ответ по ЕС, НАТО и кружевным трусикам

На протяжении восьми лет Киев бьётся в «открытые двери» НАТО, однако перспектив до сих пор не видно. С такими претензиями к Западу на Мюнхенской конференции по безопасности выступил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завтра исполнится 8 лет, как украинцы сделали выбор в пользу свободы и демократии. Вы можете себе представить, что спустя 8 лет Украина до сих пор добивается признания наших европейских перспектив? Восемь лет Россия утверждает, что это ошибка, что нас в Европе никто не ждёт. Значит и Европа должна доказать, что это не так.

Европа должна заявить о том, что европейские граждане примут Украину в ЕС. Заслуживает ли Украина открытого и откровенного ответа? Да, конечно. То же самое касается НАТО. Нам говорят, что дверь открыта. Мы не знаем, все ли члены НАТО хотят, чтобы мы вступили в НАТО, или нет. Здесь тоже нужна честность. Открытые двери это хорошо, но нам нужны открытые ответы, вместо того, чтобы оставлять открытыми эти вопросы в течение многих лет», – требовал Зеленский.