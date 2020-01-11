11.01.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Иран, Происшествия, Украина
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Зеленский требует от Ирана деньги и новые извинения

Президент Украины Владимир Зеленский распространил заявление, в котором комментирует признание Ираном своей вины за случайно сбитый военными украинский авиалайнер в тот момент, когда Тегеран ожидал ответной ракетной атаки США.

«Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что сбил украинский самолет. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

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Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и преград. Наши 45 специалистов имеют получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», – заявил Зеленский.

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