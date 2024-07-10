Зеленский требует разрешить удары на 500 километров вглубь России

Анатолий Лапин.  
10.07.2024 11:39
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, НАТО, Украина


Украина хочет наносить удары по российским военным аэродромам на расстоянии 500 километров от границы. Но для этого ей нужно разрешение от США.

Об этом в рамках визита в Вашингтон заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина хочет наносить удары по российским военным аэродромам на расстоянии 500 километров от границы....

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«Самолеты стоят на базах. Знаем ли мы об этих базах – знаем. Хотим ли мы ударить по ним – да. Мы не можем, потому что кто-то, кроме нас должен сказать: «Да».

Самолеты стоят на расстоянии от нашей границы от 150 километров до тысячи, но в большинстве, что очень важно, – это зона от 150 до 500 километров. Это означает, что если мы будем иметь это оружие, и кое-что мы уже имеем, сможем использовать его на территории России, особенно по отношению к этим объектам, если мы сможем это сделать, то, конечно, мы сможем защитить гражданских – больницы, школы, детей. Мы можем это сделать», – заявил Зеленский.

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