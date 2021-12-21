Зеленский требует считать Украину не страной третьего мира, а «региональным лидером»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина должна отказаться от старой школы дипломатии, и изменить стиль и философию своей внешней политики.

Об этом, выступая перед руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, заявил президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы живём в новой реальности, где глобальные изменения происходят каждый месяц, каждую неделю, даже каждый день. И не надо быть Генри Киссинджером, чтобы дойти до простого вывода – в этих условиях мы должны изменить стиль и философию своей внешней политики», – сказал он.

По мнению Владимира Зеленского, украинская дипломатия должна стать быстрой и креативной.

«Я хотел бы остановиться на четырёх основных вещах. Первая – это скорость. С надменно-консервативной и очень медленной наша дипломатия должна стать бойкой, динамичной, и быстрой. Мы хотим как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования в Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в ЕС в ближайшие годы, и получить очень чёткую, конкретную перспективу от НАТО в 2022 году. Для достижения всего этого нам нужна вторая вещь – креативность. Желание быстрого результата вынуждает нас искать все возможности для его достижения. Пример – декларация о поддержке европейской перспективы Украины, которую уже подписали семь стран», – добавил президент.

Кроме того, он заявил о необходимости превратить Украину в регионального лидера.

«Третья вещь – амбициозность мыслей, форматов, идей. Это лицо нашей страны. Надо избавиться от негативного, пессимистического мышления. Избавиться от слов «это невозможно», «этого не будет», «это не для нас». Лишиться комплекса страны третьего мира. Мы имеем великую историю, и много раз об этом говорили – тысячелетнюю историю нашей государственности. Надо продолжить утверждение Украины региональным лидером путём малых союзов, инициатив, стоит строить новую реальность, где Украина не шестая слева, а драйвер и лидер процессов», – подчеркнул Зеленский.

Далее он перешел к «четвертой, самой главной вещи – результату».

«Он измеряется не количеством заявлений о поддержке нашей страны, а конкретными объёмами поддержки, конкретными проектами, объектами, инвестициями. Меньше политики, больше экономики. Мы должны расширить соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, Канадой, Израилем, Турцией. Также двигаться к либерализации торговли с США, Японией, и другими перспективными торговыми партнёрами», – резюмировал Зеленский.