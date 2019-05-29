Зеленский трудоустроил правдоруба из ВСУ на место Гелетея

29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны (УГО) и назначил на этот пост подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Оцерклевича, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Указом президента № 333/2019, опубликованном сегодня вечером на официальном сайте, Зеленский удовлетворил рапорт об отставке Гелетея.

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Следующим же указом (№ 334/2019) президент Украины назначил «Оцерклевича Алексея Ярославича начальником Управления государственной охраны Украины».

Еще одним указом (№ 335/2019) Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО.

Алексей Оцерклевич — подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

Интересно, что во времена Порошенко Оцерклевич успел “пострадать за правду”, – по данным издания Цензор нет он был отстранен за то, что озвучил перед вышестоящим командованием проблему с обеспечением надлежащих условий проживания военнослужащих.

“Воинов 54-й бригады вывели на Чугуевский полигон после 13 месяцев непрерывных боевых действий на передовой под Светлодарском. Но на полигоне возникли проблемы с условиями проживания военнослужащих: тыловые службы установили палатки для приема душа, но принять душ бойцы не могли.

Заместитель командира бригады подполковник Алексей Оцерклевич обратил внимание, что душ принять нельзя, поскольку в комплекте не привезли краники. Всего-то двадцать краников. Разумеется, Оцерклевич обратился в тыловые службы, и ему сказали, что конечно, надо написать заявку, и краники пришлют. Через неделю всего лишь. Но может и не через неделю. А пока как-то решайте сами, ведь положено солдату стойко переносить тяготы и лишения воинской службы”, – писал в своем блоге главред Цензор.нет, пропагандист Юрий Бутусов.

Валерий Гелетей и Владимир Дахновский скандально прославились во время президентской кампании, как организаторы нападений на граждан, задававших Порошенко неудобные вопросы на предвыборных митингах.