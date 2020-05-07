«Зеленский трудоустроил тупую идиотку» – Монтян

07.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Назначение генеральным прокурором Украины Ирины Венедиктовой, которая неспособна ничего сделать зарвавшимся преступникам и убийцам, говорит о полной несостоятельности и беспомощности президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский никто и звать его никак. Он в этом [политике и интригах] не разбирается, не знает никого, кто бы разбирался, ему некому посоветовать, и он должен доверять людям, которых ему посоветовал неизвестно кто.

Откуда взялась эта идиотка Венедиктова? Это спорный вопрос, но то, что за это время она опозорилась по полной программе – это просто смешно. Убийца Стерненко открывает против неё криминальные дела, это просто полный абсурд, она ничем не может ответить, потому что она тупая идиотка.

В этом виноват Зельц, который её назначил и пролоббировал. И что тут может сделать Зеленский, если он никто и звать его никак. И его, бедного, пинают ногами все, кому не лень», – отметила Монтян.

Также она подчеркнула, что как только появиться достойная альтернатива Зеленскому, его рейтинги резко упадут.

«Но каким-то непонятным образом у него всё ещё остаётся более-менее пристойный рейтинг. Просто потому, что нет никого, на кого люди могли бы накинуть как на нового Голобородько. Как только кто-то подобный появиться хотя-бы на горизонте, рейтинги упадут, и лавочка закроется», – добавила юрист.