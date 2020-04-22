Зеленский трусливо избежал обращения к народу в годовщину избрания президентом – эксперт

22.04.2020, Киев, Игорь Петров

Исполнился ровно год с момента второго тура выборов, по результатам которого Владимир Зеленский стал президентом Украины, и можно было бы ожидать, что он подведет итоги первого года своего президентства.

Однако он не делал никаких заявлений по этому поводу, потому что не выполнил ничего из того, что обещал.

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Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему сам юбиляр молчит, почему не хвалится своими достижениями? Сегодня – годовщина избрания президента Владимира Зеленского. Когда он вышел во второй тур, я просил всех, кого только мог, голосовать за него. Я уверен, что 73% которые он взял во втором туре – это те, кто не хотел видеть порошенковское лицо еще раз в качестве президента.

У меня нет сомнений, что люди правильно проголосовали за Зеленского. Нужно было выбивать Порошенко.

И вот мы избрали Зеленского. Потом сдуру люди проголосовали за тот список – наполовину идиотов, наполовину проходимцев, жуликов которые зашли в парламент под названием монобольшинства.

Что за парламент получился – вы видите сами. Это огромная ошибка, что такая шобла была запущена в парламент и стала большинством.

С 21 апреля Зеленский – президент. Мы радовались, мы верили человеку, который должен был привнести что-то хорошее, он говорил хорошие вещи. Выступал на стадионе, становился на колени. После пяти лет бед при Порошенко хотелось верить в эту улыбку.

И сегодня – тишина. Мог бы выступить, сказать: «я вот обещал то-то, из того, что я обещал, я сделал это, так-то, судите, не судите, еще есть время, потерпите». Я такого не слышал», – сетует Максим Гольдарб.