Зеленский тянет с выполнением Минска, надеясь на победу Байдена

12.08.2020, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский и его команда сознательно затягивают выполнение Минских соглашений в надежде на победу Джозефа Байдена в ходе предстоящих осенью выборов президента США

Об этом говорится в исследовании Центра политической конъюнктуры (ЦПК), который возглавляет известный российский политолог Алексей Чеснаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На фоне нарастания скептических настроений относительно перспектив достижения в течение года прорывных договоренностей по Донбассу среди наблюдателей становится популярной точка зрения, что Киев начал сознательно тянуть время, потому что ожидает победы демократа Джозефа Байдена на ноябрьских президентских выборах в США. В этой связи украинская сторона якобы рассчитывает на существенное улучшение своих переговорных позиций.

Стратегия США в отношении Украины определена на долгие годы. Она заключается в том, чтобы укреплять украинский суверенитет, способствуя с помощью разных форматов сближению Киева в первую очередь с НАТО, а затем и с ЕС. В рамках этой стратегии Украина неизбежно теряет свой нейтральный статус и рассматривается как проект, который противопоставляется России на постсоветском пространстве – хотя бы на основании того факта, что сама Россия исключена из интеграционных проектов Запада», – говорится в исследовании.

В ЦПК подчеркнули, что такой политики придерживалась администрация Обамы, придерживается администрация Трампа и будет придерживаться администрация любого другого президента США. Однако Киеву интересны не долгосрочные проекты, а ближайшая перспектива.

«Действующая республиканская администрация оказалась весьма позитивной для Украины (новые антироссийские санкции, в том числе против Северного потока-2, что может в перспективе спасти украинский маршрут транзита газа; увеличение военной помощи; пусть символические и при жестких ограничениях, но поставки летального оружия) и была последовательна.

Но после скандального разговора Трампа и Зеленского и отставки спецпредставителя Курта Волкера Соединенные Штаты фактически самоустранились из украинской политики. В результате у Вашингтона сейчас нет ни своей активной повестки, ни статусной персоны, которая бы отвечала за это направление персонально.

Более того, складывается представление, что даже если Трамп будет переизбран, Вашингтон продолжит реализовать свою партнерскую стратегию в отношении Киева, но при этом может сохранить определенную дистанцию от украинских дел в силу исчерпанности идей и подходов и зашедшего в тупик диалога с Москвой в течение первого срока. Этот риск не может не вызывать беспокойство среди украинских политиков», – уверены эксперты.

По их мнению, новая администрация президента США вернёт Вашингтон на более антироссийские позиции, что в свою очередь усилит международные позиции Украины и вернёт в повестку дня темы Крыма и Донбасса.

«Администрация демократов может начать с прямолинейного подчеркивания своих принципов в отношениях с Россией и Украиной, но вряд ли начнет с расширения пространства реального конфликта с Кремлем. Такой конфронтационный сценарий может возникнуть скорее как результат внешних по отношению к донбасской истории факторов, а не как стартовая позиция демократов.

В итоге игра Украины на затягивание переговоров по Донбассу в надежде на получение как минимум ситуативных выигрышей от смены администрации в Белом доме имеет определенный смысл. Резкое ухудшение отношений России и США, на которых может попробовать сыграть Зеленский, маловероятно, но Киев как минимум может рассчитывать на получение большей публичной поддержки со стороны Вашингтона своим «красным линиям» по Минским соглашениям в дополнении к риторически более осторожному поведению Франции и Германии.

Это результат скорее будет носить символический характер в контексте самих переговоров, но может играть важную роль во внутриукраинских раскладах, смягчая неудачи Зеленского в выполнении предвыборного обещания быстро вернуть мир в Донбасс», – резюмировали в ЦПК.