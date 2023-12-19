Зеленский убил на территориях РФ свыше 280 детей – 895 ранены

Любовь Смирнова.  
19.12.2023 18:22
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


С начала войны на Донбассе и в результате обстрелов Херсонской, Запорожской, Белгородской областей ранения получили 895 детей, 281 ребенок погиб.

Об этом на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима сообщил министр здравоохранения ОФ Михаил Мурашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С начала войны на Донбассе и в результате обстрелов Херсонской, Запорожской, Белгородской областей ранения...

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Так, по состоянию на середину ноября, с 2014 года на территории Донецкой республики ранения в результате обстрелов, боевых действий получили 663 ребёнка. Превалирующие диагнозы – это минно-взрывные травмы, огнестрельные ранения, сочетанные травмы. Погибло в результате проведения боевых действий на территории Донецкой народной Республики 214 детей.

По данным Министерства здравоохранения Луганской республики в период с 2014 года по настоящее время 191 ребенок получил ранения, 57 погибли.

В Херсонской области в настоящее время пострадали 35 детей, в том числе зарегистрировано 19 детей с ранениями, 10 детей ситуационные реакции на стресс, 6 детей погибли.

По данным Министерства здравоохранения Запорожской области на территории с 2022 года 10 детей получили минно-взрывные травмы.

«Отмечается рост пострадавших детей в приграничных территориях. В Белгородской области за период проведения СВО пострадали 25 детей – 22 ребёнка с травами и трое погибших. Характер травм – осколочные ранения, сочетанные травмы. 6 детей остались инвалидами», – сообщил Мурашко.

Он уточнил, что приведённые статистические данные возможно являются неполными, поскольку в боевых действиях медицинская помощь оказывается разными подразделениями, и сбор статистики идёт несколько с запозданием или затруднён. В 2014-15 годах, а также в 2022-23-м оказание медицинской помощи на территории новых субъектов проводилась разными подразделениями, как медицинскими, так и военными, также волонтёрскими организациями.

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