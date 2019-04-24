Зеленский учится врать у Порошенко

24.04.2019, Киев, Игорь Петров

Заявление команды победителя президентских выборов Владимира Зеленского, что вопрос тарифов находится вне сферы ответственности президента Украины, является циничной ложью.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этой политике окружение нового президента научилось у старого президента, Порошенко, который почему-то на каком-то этапе начал рассказывать о том, что полномочия президента очень серьезные, но не во всем, поэтому это вопрос правительства. Это неправда. Это не соответствует действительности и Конституции», – сказал Медведчук.

Он отметил, что задолженность населения по коммунальным тарифам уже достигла 70 миллиардов гривен, указав, что за последние пять лет тарифы на услуги ЖКХ выросли в среднем на 745%, но их снова собираются поднимать.

«Мы сказали, что это постановление надо остановить, заблокировать и направить в Конституционный суд. Это право президента? Да, право. Согласно статье 106 он может подписать указ и приостановить действие этого постановления. И если это постановление будет приостановлено, то повышения цен не будет ни 1 мая, ни 1 января 2020 года», – заявил политик.

По его словам. президент также вполне в силах отменить повышение тарифов с 1 ноября 2018 года на 23,5%, что позволит снизить цену на газ для населения.

Кроме того, оппозиционер назвал насмешкой над людьми анонсированное правительством снижение цены на газ на 30 копеек. Медведчук полагает, что вполне реально уменьшить тарифы на газ с 8550 до 3800-4000 гривен, причем в ближайшее время. В пользу этого он приводит договоренности своей партии с российским правительством и руководством «Газпрома» на встрече в Москве в марте о прямых поставках газа без посредников.

«Мы предложили этот вариант действующему президенту. Вы помните эту сумасбродную, сумасшедшую, возмущенную, угнетенную и вопиющую реакцию, когда он кричал в Черновцах: «Куда они поехали, кого они просили, зачем они это делали?».

Были также договоренности о сохранении транзита газа в Европу…

Мы говорили по поводу газотранспортной системы и транзита газа с 1 января, который для Украины грохнется в полном смысле этого слова, потому что после «Северного потока-2» транзита не будет, и 3 миллиарда долларов поступлений в бюджет с 1 января нам ждать не придется. Так вот после всего этого, когда мы говорим, что можем снизить цену на газ, мы говорим: «Сделайте прямые поставки, и такое снижение обязательно произойдет», – резюмировал Медведчук.