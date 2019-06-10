Зеленский ударил по интересам Ахметова в энергетике

10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду безотлагательный законопроект №10376, которым предлагается отсрочить запуск рынка электроэнергии на год – до 1 июля 2020 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, сообщает сайт президента.

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“К сожалению, за два года [с момента принятия закона о рынке электроэнергии] не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку. Поэтому, чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисные явления на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка на год. А вместе с тем разработать и воплотить в жизнь помесячный план подготовки к соответствующим изменениям”, – написал Герус в фейсбуке.

Напомним, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона “О рынке э/э”, принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели “единого покупателя” к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка “на сутки вперед” и внутреннесуточного рынка.

Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за неготовности важных регуляторных норм и IT-систем.

Служба безопасности Украины заявила о рисках дестабилизации Объединенной энергосистемы Украины с 1 июля, когда собираются запустить свободный рынок электрической энергии.

Украинские СМИ называют основным лоббистом и выгодоприобретателем единого энергорынка олигарха Рината Ахметова. Именно по его интересам бьет предложение Зеленского. Кроме того, в администрации Зеленского намерены ликвидировать выгодную Ахметову коррупционную схему ценообразования в энергетике Роттердам+, благодаря которой в тариф на электроэнергию закладывается цена угля завышена на 25%-35% по сравнению с рыночной стоимостью угля такого качества.