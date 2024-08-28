Зеленский ударился в кровавую курскую авантюру, чтобы навсегда покончить с переговорами – британский агент

Елена Острякова.  
28.08.2024 17:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 375
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Дипломатия, Курск, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Вторжение ВСУ в Курскую область явилось «отравленной пилюлей» для тех, кто хотел мира на Украине.

Об этом главред финансируемого британскими спецслужбами СМИ Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вторжение ВСУ в Курскую область явилось «отравленной пилюлей» для тех, кто хотел мира на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Для меня это очевидно обдуманный ход Украины. Особенно в момент, когда непонятно, как будут себя вести западные партнеры после конца этого года. Потому что гипотетически Трамп придет к власти в Америке. Есть гипотеза, что в некоторых странах Европы у части обществ уже есть утомленность от военной помощи Украине. Очень логично было ожидать, что такие страны будут давить на Украину, чтобы договариваться с Россией.

Кстати, о таких планах я слышал конкретно от людей из компании Трампа, которые собираются заниматься международной политикой. Они говорили, что будут давить на Путина и Украину, чтобы очень быстро достигнуть договоренности», – сказал Грозев.

Второй целью вторжения, по его словам, было желание заставить российское общество «ощутить на себе войну».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть