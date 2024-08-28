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Вторжение ВСУ в Курскую область явилось «отравленной пилюлей» для тех, кто хотел мира на Украине.

Об этом главред финансируемого британскими спецслужбами СМИ Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня это очевидно обдуманный ход Украины. Особенно в момент, когда непонятно, как будут себя вести западные партнеры после конца этого года. Потому что гипотетически Трамп придет к власти в Америке. Есть гипотеза, что в некоторых странах Европы у части обществ уже есть утомленность от военной помощи Украине. Очень логично было ожидать, что такие страны будут давить на Украину, чтобы договариваться с Россией. Кстати, о таких планах я слышал конкретно от людей из компании Трампа, которые собираются заниматься международной политикой. Они говорили, что будут давить на Путина и Украину, чтобы очень быстро достигнуть договоренности», – сказал Грозев.

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Второй целью вторжения, по его словам, было желание заставить российское общество «ощутить на себе войну».