Зеленский ударит по Крымскому мосту 22 июня полученными от Байдена ATACMS – украинский политолог

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Украинский политолог Руслан Бортник считает, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту американскими ракетами «Атакамс» в день нападения гитлеровской Германии на СССР.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Политека Онлайн», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымский мост, вполне вероятно, – главная военная цель Украины в этом году. Других символических целей мы, скорее всего, неспособны будем достигнуть. Например, освободить Донецкую область, или Херсонскую, или Харьковскую. Хотя бы 11%, которые контролирует сегодня Россия. А вот символические удары наносить под день рождения Путина, под 9 мая, под что-то еще, под 22 июня, под конференцию какую-нибудь международную. Это мы вполне способны наносить. И Крымский мост может быть главной военной целью. И действительно, эти «Атакамсы» могут быть использованы против Крымского моста», – сказал Бортник.

По его информации, условия использования поставляемого США оружия будут обсуждаться на днях в ходе телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского. Изначально 60 млрд долларов планировалось потратить на очередное украинское контрнаступление, но сейчас «пакет будет стабилизирующим». Он позволит ВСУ «утюжить российские тылы, чтобы сорвать их контрнаступление».