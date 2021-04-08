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08.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Ближний Восток, Война, Дзен, Медицина, Политика, Украина
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Зеленский уехал загорать во время обострения в Донбассе и пандемии

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому наплевать на граждан свой страны и только этим можно объяснить то, что он уехал в Катар в такое сложное время как сейчас.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что предыдущий президент Порошенко, что президент Зеленский – это люди, которые ненавидят свой народ и даже не скрывают этого. И чем меньше людей, тем для них лучше потому что тем меньше затраты на социалку из бюджета, и тем больше денег можно раздерибанить на коррупционные цели.

Уровень лицемерия – люди умирают от коронавируса в больницах, а президент поехал в Катар, где он загорает. Ни в одной уважающей себя стране лидер не позволит в тяжелое время уехать из страны. А он во время обострения на фронте, во время пандемии коронавируса развернулся и уехал. Наши лидеры не берут на себя ответственность», – сказал Корнейчук.

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