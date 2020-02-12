Зеленский угодил в «минский цугцванг» и занялся шулерством – Пушилин

12.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украина не выполнила до конца ни одного пункта Минских соглашений, потому что любое действие в этой ситуации обернётся для Киева проигрышем.

Об этом в интервью новостному агентству «Украина.ру» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полноценно не выполнено ни одного пункта. Многие сравнивают Минские соглашения с патовой ситуацией. Я бы сопоставил с другим положением в шахматной партии – вилкой для Украины.

Любой ход является проигрышным для Киева, поэтому Украина не совершает никаких движений по пути выполнения договоренностей.

Теперь украинские политики хотят поменять даже не условия игры, а саму игру, настолько далеко заходит их шулерство. Обман, саботаж – их основной инструментарий, когда речь идет о Комплексе мер.

Украина не хочет и не может выполнить Минские соглашения – в этом причина того, что договоренности до сих пор не реализованы», – сказал глава государства.

По мнению Дениса Пушилина, ожидать от Киева выполнения своих обязательств не приходится, потому что украинский президент не обладает субъектностью – ему диктуют свои условия как Запад, так и националисты.

«Одно дело, как рядовой гражданин рассуждать о политике, другое дело – волею фортуны получить роль актора. Не актера, а актора – политика, от действий которого зависят судьбы людей. А для действий, направленных на мир в Донбассе, Зеленскому не хватает субъектности: то сверху «старшие партнеры» одернут, то снизу националисты пригрозят.

В результате мы наблюдаем у официального Киева политическую недееспособность. Поэтому ожидать выполнения взятых на себя обязательств от Украины не приходится», – добавил он.