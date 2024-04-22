Зеленский угодил в ситуацию, когда невозможно согласиться на переговоры

Никаких других переговоров с Украиной, кроме как о капитуляции, Россия вести не может. Но для соблюдения политеса нужно выражать готовность к обсуждению мирных инициатив с учетом интересов новых территорий, что означает для Киева отступить на административные границы Херсонской и Запорожской областей.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все телодвижения про переговоры – это сложившаяся пост-ялтинская особенность мира, что надо всегда идти договариваться, искать какие-то компромиссные варианты. Это имеет какие-то перекосы даже на обывательском уровне, что если к вам гопники пристали, вы должны постараться их успокоить, вместо того, чтобы морды побить и поставить на место. И такая парадигма доминирует в международных отношениях. А так как мы живём в мире, где многим важен формализм, политес, какие-то ритуалы и прочее, то – ладно, «ок», будем вести переговоры о том, как они будут капитулировать. Потому что по факту, кроме капитуляции Украины, мы с ними никаких переговоров вести не можем», – отметил обозреватель.

По его словам, даже если отталкиваться дипломатическими словами главы МИДа Сергея Лаврова по поводу учёта интереса новых регионов, надо помнить, что сейчас города Запорожье и Херсон находятся под контролем Украины.

«Грубо говоря, мы уже сразу выдвигаем условие, которое для Украины смерти подобно. Если они даже на этапе переговоров примут саму возможность, что они сейчас просто возьмут и отойдут на административные границы Херсонской и Запорожской областей, это внутри Украины вызовет тотальный взрыв: там будет «мегазрада» и друг друга начнут уничтожать», – заключил Васильев.