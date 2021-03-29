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29.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Зеленский уготовил населению Украины «ковидомор» – военный эксперт

Новости Украины

Отказ украинских властей от российской вакцины «Спутник V» связан с невозможностью проворачивать коррупционные схемы, а не с нежеланием покупать препарат у «агрессора».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия предлагала быстро, эффективно за месяц запустить производство «Спутника V» на украинских мощностях. Такие мощности есть, это делается на раз-два-три, если бы было желание. А почему нет желания?..

Во-первых, на «Спутнике V» не сделаешь бизнес, не украдёшь, там всё будет под контролем. Россия не позволит спекулировать на российской вакцине на Украине, мы бесплатно предлагаем десяткам миллионов украинцев использование этой вакцины. Действующие власти Украины этого не хотят.

А когда идут такие комбинации: там закупим «Ковишилд», там – «AstraZeneca», там ещё что-то закупим. Здесь получается возможность коррупционной дельты – своровать от одного до пяти–десяти миллионов долларов, положить в свой карман. А на украинцев глубоко наплевать», – заявил Коротченко.

«Потому эта модель власти, государственного устройства Украины, будет приводить только к новым и новым ограблениям, унижениям и убийству украинского народа. Ковидомор – вот, что сегодня президент Зеленский предлагает населению Украины», – добавил эксперт.


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