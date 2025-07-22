Зеленский угробил истребитель «Мираж», подаренный Макроном

Михаил Рябов.  
22.07.2025 23:58
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


Командование ВВС Украины заявило о крушении на Волыни одного из переданных ВСУ истребителей Mirage-2000 в результате «отказа авиационной техники».

Утверждается, что пилот успел сообщить об этом, а затем катапультировался, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Командование ВВС Украины заявило о крушении на Волыни одного из переданных ВСУ истребителей Mirage-2000...

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Летчик уже найден, его состояние – «стабильное», на земле – «без пострадавших», причины аварии выясняются.

«Неизвестно, «помогли» ли «Миражу» разбиться наши истребители, или зенитчики. Но даже если имела место быть ошибка пилота, это лишнее доказательство того, что мало просто дать стране самолеты и сказать «Воюйте». Неплохо бы и летный состав лет пять в училище обучать», – заметил военкор Александр Коц.

Интересно, что буквально накануне посещавший Киев глава МИД Франции Барро обещал «нарастить подготовку украинских пилотов на французских истребителях «Мираж», чтобы увеличить преимущество Украины на линии фронта».

Как сообщал «ПолитНавигатор», 4 июня французские истребители «Мираж» были задействованы в провокационной акции – они «нарисовали» бандеровский тризуб в небе рядом с Крымом, прикрывшись гражданскими бортами.

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