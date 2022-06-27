Зеленский угрожает белорусам страшными карами за поддержку России

Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к белорусскому народу, призвав не участвовать в войне против Украины.

Об этом Зеленский заявил во время своего очередного видеообращения ( и не надоедает человеку четвертый месяц подряд каждый день пилить видос? – Ред).

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«Особенно хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. До людей — и гражданских, и в погонах. Вас вовлекают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили — ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать», — заявил Зеленский.

Он считает, что у белорусов хватит сил не дать никому решать за них, что на них ждет дальше.

«Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину, они поддерживают нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас — всех белорусов — русское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами”. От простых людей Беларуси сейчас очень многое зависит. И я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле», — уверяет Зеленский.

Он предупредил, что нацистский киевский режим будет защищаться от ударов из любых направлений и из любого оружия.

«Я уверен, мы выстоим и вернем все свое. Но любой человек, просто нормальный человек в любом государстве, в частности в Беларуси, может внести свой вклад в защиту жизни», — добавил Зеленский.

Зеленский угрожает, что все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, обеспечивающие запуск ракет по Украине, будут отвечать за свои «преступления перед Ненькой».

«Мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что избежит ответственности, сказав, что таков был приказ, – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ждет. И вы не скроетесь нигде – ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси. Нигде», – сыплет угрозами глава украинского «салоРейха».

Отметим, что призывы Зеленского к патриотизму белорусов выглядят довольно странно на фоне того, что расшифровщики стенограмм обращений на его сайте упорно употребляют слово Беларусь хамски-неуважительно с маленькой буквы.

Такая активность Киева на ниве окучивания пропагандой белорусов может свидетельствовать о планах хозяев киевских марионеток начать горячую войну на белорусском направлении, на фоне того, что Путин вооружает Беларусь ракетными комплексами “Искандер-М” и может разместить на территории этой союзной страны ядерное оружие – по просьбе президента Александра Лукашенко.

Минский политолог Петр Петровский указывает на смысл послания Западу относительно ядерного щита над Беларусью:

«Даётся сигнал НАТО нового уровня, что до красной линии осталось совсем чуть чуть. В течение квартала, а может и меньше, вся инфраструктура по размещению ядерного оружия в Беларуси будет готова. И если НАТО не одумается, то получит продвижение ядерного оружия на Запад вдоль границ Польши и Прибалтики. Сковываются поставки НАТОвских вооружений киевскому режиму. Ведь НАТО приходится удерживать оружие на своих восточных рубежах, а не разбазаривать на киевских олигархов».