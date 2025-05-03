Зеленский угрожает: безопасность мировых лидеров на параде в Москве не гарантирую

Сергей Рыжов.  
03.05.2025 11:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Москва, Политика, Провокации, Россия, Украина


Украина не может обеспечить другим странам безопасность их лидеров во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая по случаю 80-летия Победы в ВОВ. С таким агрессивным заявлением выступил Владимир Зеленский.

«Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджигай. считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: «Мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ». А если вы это делаете – не спрашивайте нас. Это ваше личное решение», – цитирует Зеленского агентство «ИнтерфаксУкраина».

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Украина не может обеспечить другим странам безопасность их лидеров во время запланированных поездок в...

Зеленский также цинично утверждает, якобы российская сторона самостоятельно может совершать в отношении гостей какие-либо действия и перекладывать вину за это на Украину.

Также Зеленский категорически отверг предложения РФ о трехдневном  перемирии на 9 мая.

«Безусловное прекращение огня – модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой – желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», – сказал Зеленский.

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