Зеленский угрожает Москве третьей мировой войной

11.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Россия не пойдёт на полномасштабные военные действия в отношении Украины, поскольку это будет началом мировой войны, которая приведёт к миллионам жертв.

Об этом на форуме в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инсайдеры, эксперты и все, кто приближён к Кремлю, говорят, что Путин показывает, что ему нужно время до сентября, и в сентябре он планирует полномасштабную или точечную агрессивную атаку или наступление на Украину.

Причём речь ведётся не только о неукраинском Донбассе, оккупированном Донбассе, но и наступление со стороны Крыма и Белоруссии. Вопрос первый, готовы ли мы? Вопрос второй, что мы сделаем и справимся ли мы сами?» – спросила журналистка

«Мы вообще страна, в которой очень мощные и героические военные. Мы прекрасно это понимаем, – заверил Зеленский. – Готовы ли мы, готов ли мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов вообще. Мы это уже чувствуем и по всем сигналам, и по той работе, которую мы сделали, дипломатическую работу о поддержке Европы и США независимости Украины».

«Я считаю, что Россия не может на это пойти, потому что это будет мировая война. Поэтому это очень опасно. И бояться нечего и некого, потому что мы на своей земле и защищаем её. Страшно только из-за таких событий, из-за таких угроз, что могут быть такие шаги. А такие шаги всегда исторически приводят к большим потерям – сотни тысяч, миллионы людей. Поэтому, мне кажется, несмотря на мнения экспертов по поводу сентября месяца, о том, что вы говорите сегодня, я считаю, что такой мощной эскалации не может быть. Я так считаю», – заявил украинский президент и добавил, что украинцы будут бороться «до последнего» даже без международной поддержки.