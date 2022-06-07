Зеленский угрожает России противокорабельными ракетами и требует разблокировать порты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина хочет обеспечивать вывоз зерна из своих портов, угрожая при этом российским кораблям западными противокорабельными ракетами.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Зеленского, они уже поступают на Украину и могут быть расположены в районе портов, откуда планируется вывезти зерно.

«Наша лучшая гарантия – это наше соответствующее оружие, которое будет расположено в регионе разблокирования того или иного коридора порта для вывоза зерна. Мы над этим работаем с конкретными государствами, с конкретными системами, с конкретными антикорабельными системами, скажу даже так. Мы работаем и понемногу получаем уже, можем это констатировать. Я считаю, что это – лучшая гарантия, потому что может быть по-разному с флотом Российской Федерации. Мы не угрожаем этими системами, мы конкретно говорим, что готовы отвечать очень быстро», – заявил Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин допустил вывоз украинского зерна из портов, подчеркнув при этом необходимость их разминирования. Сопровождать конвои должны российские боевые корабли.

Накануне Минобороны Украины заявило, что ВСУ заставили российские корабли отойти более, чем на 100 километров:

«В результате наших активных действий по поражению морских сил противника, корабельная группировка Черноморского флота России была отброшена от украинских берегов на расстояние более сотни километров».

При этом, спикер Одесской обладминистрации Сергей Братчук в своем блоге заявил об угрозе высадки десанта на побережье:

«Риск высадки морского десанта остается постоянным, но пока не видно особой подготовки врага к активной фазе проведения именно десантной военной операции».