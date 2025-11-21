Зеленский уйдёт вместе с Ермаком. Этого хотят и США, и Россия, – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
21.11.2025 13:45
  Киев
Как бы ни сопротивлялся диктатор Зеленский, он будет вынужден покинуть свой пост. В этом нет никаких сомнений, на этот счет достигнут консенсус между Россией и США.

Об этом в своем видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Романенко, до своей отставки Зеленский не будет увольнять главу своего офиса Андрея Ермака.

«Ермака, конечно же, он уступать не будет, потому что уступить Ермака – это означает, что он сразу становится голым и от него начинают бежать все. Поэтому он будет за него держаться до последнего, и вместе с ним и уйдет.

А в том, что он уйдет, у меня нет никаких сомнений, потому что само положение про выборы и настойчивость, с которой это положение проталкивалось, говорит о том, что и Трамп, и россияне хотят, чтобы он ушел. Поэтому всю эту выборную повестку постоянно и проталкивали», – заявил Романенко.

Отметим, что накануне президент России Владимир Путин дал понять, что не будет вести переговоры с украинским диктатором.

«Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц — это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», – заявил российский лидер.

