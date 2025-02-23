Зеленский: Уйду хоть сейчас в обмен на НАТО! Трамп неправ, я не диктатор

Утративший легитимность Зеленский делает вид, что не в обиде на уничижительную риторику в свой адрес со стороны администрации Дональда Трампа.

В этом Зеленский пытался убедить журналистов на русофобском форуме «Украина. Год 2025», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Да, если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия. Сразу! Чтобы долго об этом не говорить. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет и не собираюсь быть у власти десятилетия», – огрызнулся Зеленский.

Позже его спросили, почему, несмотря на «ужасные вещи» из уст Трампа о диктаторе и ответственности за войну, Зеленский продолжает говорить о США «как о партнёре, а не враге, хотя, он вас так рассматривает».