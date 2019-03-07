Зеленский уходит в недосягаемый отрыв

07.03.2019, Киев, Игорь Петров

Владимир Зеленский имеет значительно более высокий электоральный рейтинг, чем остальные наиболее вероятные претенденты на выход во второй тур президентских выборов в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром социальных исследований «София», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Если бы на момент опроса проходили президентские выборы, то наилучшие шансы выйти во второй тур имели бы четыре кандидата – Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко.

Среди респондентов, которые будут участвовать в выборах, за Владимира Зеленского планируют проголосовать 20,3%, за Юлию Тимошенко – 13,9%, за Петра Порошенко – 13,1%, за Юрия Бойко – 11,7%.

Другие кандидаты имеют уровень поддержки менее 10%. В частности, Анатолия Гриценко поддерживают 7,1% респондентов (среди тех, кто будет голосовать), Олега Ляшко – 4,6%, Александра Шевченко – 2,3%, Игоря Смешко – 2,2%, Александра Вилкула – 2,1% , Руслан Кошулинский – 1,9%, Евгения Мураева – 1,8%.

«Таким образом, по сравнению с предыдущим опросом мы видим, что, во-первых, группа лидеров остается стабильной. Это кандидаты имеющие более 10% электоральной поддержки. Немного вырос рейтинг Зеленского, рейтинг Тимошенко несколько снизился, рейтинг Порошенко несколько вырос и несущественно укрепился рейтинг Бойко. Но все эти изменения этих показателей находятся в рамках статистической погрешности», – прокомментировал результаты опроса руководитель социологических программ ЦСИ «София» Александр Левцун.

Он также отметил, что лидеры президентской гонки аккумулируют голоса.

«Суммарно их поддерживает 59% респондентов. Таким образом, идет аккумуляция голосов лидерами президентской гонки. Растет число тех избирателей, которые ориентируются на лидеров, поддержка тех, кто имеет невысокий уровень поддержки, снижается. В частности, хочу обратить внимание на статистически значимое снижение поддержки Евгения Мураева», – сказал социолог.

Опрос проведен с 26 февраля по 4 марта 2019 во всех областях Украины (подконтрольные территории). Всего было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Метод опроса – индивидуальное интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.