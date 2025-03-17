Зеленский уходит в отставку после прекращения огня – Арестович

Анатолий Лапин.  
17.03.2025 12:00
  (Мск) , Киев
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Война, Выборы, Дзен, Политика, Украина


Скорее всего, выборы на Украине пройдут в этом году.

Об этом в эфире видеоблога Василия Голованова заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скорее всего, выборы на Украине пройдут в этом году. Об этом в эфире видеоблога...

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«Формула, известная на сегодня, выглядит так: Зеленский уходит в добровольную отставку на том или ином этапе после прекращения огня. Может быть сразу, может быть ближе к выборам, может быть в ходе выборов, потому что ключевым вопросом является, кто удержит порядок в стране, в которой прекращено военное положение, разрешены митинги и разрешена работа всех средств массовой информации, возможна хаотизация процесса, которую никто не может допустить и позволить себе, потому что она обрушивает всю конструкцию, которая с трудом выстраивается, и является супер серьезным фактором хаоса в Украине для всей системы безопасности Восточной Европы», – сказал экс-советник ОП.

По его словам, ключевая роль в предотвращения хаоса будет у силовиков и технического правительства, которое будет готовить выборы.

«Но, во-первых, будет новый закон, по старому закону выборному невозможно сейчас проводить выборы в силу того, что каждый третий украинец за рубежом, где из них миллиончика два в России, и так далее, и так далее, распорошены по миру, надо очень много менять.

Сколько это займет неизвестно будет видно по позициям сторон. Если США будут давить, – максимально быстро, это может занять и три месяца. Если: «Нет, давайте все по порядку, спокойно готовьте, то может быть 6-8, но скорее всего, в этом году в любом случае», – заявил Арестович.

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