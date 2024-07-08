Как и предполагалось, просроченный укро-президент Владимир Зеленский решил использовать сегодняшние кадры с разрушенной детской больницей «Охматдет» из Киева.

Он призвал к военной эскалации со стороны НАТО в отношении стратегических объектов РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Безусловно, мы ответим этим нелюдям из России… Мы можем только принудить Россию к миру , только вместе мы можем это сделать. Нужна поддержка, решимость и общие действия. Ни одна из стран не может в одиночку противостоять этому нашествию, Украина это делает, но в союзе с партнёрами . Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН в связи с ударом России по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу», – заявил Зеленский на пресс-конференции в Варшаве.

Он добавил, что теперь ждёт от саммита НАТО в Вашингтоне конкретных шагов.

«Мы ответим этим людям, мы ответим России мощно со своей стороны обязательно. Вопросы к партнёрам – чем они могут отвечать? И кроме ПВО, мне кажется, вопрос, который мы подняли уже не один раз – это возможность использовать соответствующее оружие наших партнёров именно по тем военным базам, которыми пользуется РФ, чтобы наносить удары по Украине.

Очень бы хотелось получить такое решение от наших партнёров. Или им ещё раз хочется увидеть ещё удары?», – шантажировал киевский узурпатор.