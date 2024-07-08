Зеленский ухватился за трагедию с детской больницей – и уже шантажирует НАТО

Вадим Москаленко.  
08.07.2024 16:18
  (Мск) , Варшава
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Как и предполагалось, просроченный укро-президент Владимир Зеленский решил использовать сегодняшние кадры с разрушенной детской больницей «Охматдет» из Киева.

Он призвал к военной эскалации со стороны НАТО в отношении стратегических объектов РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как и предполагалось, просроченный укро-президент Владимир Зеленский решил использовать сегодняшние кадры с разрушенной детской...

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«Безусловно, мы ответим этим нелюдям из России… Мы можем только принудить Россию к миру, только вместе мы можем это сделать. Нужна поддержка, решимость и общие действия. Ни одна из стран не может в одиночку противостоять этому нашествию, Украина это делает, но в союзе с партнёрами. Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН в связи с ударом России по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу», – заявил Зеленский на пресс-конференции в Варшаве.

Он добавил, что теперь ждёт от саммита НАТО в Вашингтоне конкретных шагов.

«Мы ответим этим людям, мы ответим России мощно со своей стороны обязательно. Вопросы к партнёрам – чем они могут отвечать? И кроме ПВО, мне кажется, вопрос, который мы подняли уже не один раз – это возможность использовать соответствующее оружие наших партнёров именно по тем военным базам, которыми пользуется РФ, чтобы наносить удары по Украине.

Очень бы хотелось получить такое решение от наших партнёров. Или им ещё раз  хочется увидеть ещё удары?», – шантажировал киевский узурпатор.

«Неужели Зеленский мог приказать ВСУ ударить по детской больнице в Киеве во время ракетной атаки армии России, чтобы получить много систем ПВО и самолётов от НАТО? Даже как то не верится. Но с другой стороны, – Зеленский на примере Бучи показал, что он готов на любые преступления против человечности и готов убить миллионы украинцев», – комментирует политолог Сергей Марков.

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