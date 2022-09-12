Зеленский: Украина будет без света, без газа, без воды и еды – лишь бы без России

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Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к россиянам с заявлением о готовности жить без них, даже если для этого придется отказаться от света, газа, воды и еды:

«Вы до сих пор думаете, что мы «один народ»? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам:

Без газа или без вас? Без вас.

Без света или без вас? Без вас.

Без воды или без вас? Без вас.

Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши дружба и братство. Но история все расставит по местам. И мы будем с газом, светом, водой и пищей.. и БЕЗ вас!», – пафосно резюмировал Зеленский.

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Также в интервью телеканалу CNN Зеленский заявил об отказе вести с Россией переговоры. По мнению главы киевского режима, сейчас для этого слишком рано – надо нанести РФ еще несколько чувствительных поражений.

«На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их (России) стороны, чтобы быть конструктивными. Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы».

Зеленский также дал положительный ответ на вопрос, будет ли он «сражаться до конца».

«Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск – пустая бумажка».

Он добавил, что договор между Украиной и Россией может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории и Украина восстановит свои границы по состоянию на 1991 год.

В Москве на заявление Зеленского о нежелании вести переговоры с Россией отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Впрочем, сетевые критики сразу напомнили Медведеву его предыдущие широковещательные, но оставшиеся без воплощения угрозы «молниеносного судного дня» для Украины в случае ударов по Крыму. Также наблюдатели отметили, что все последние три дня, когда российская армия оставляла города на Харьковщине, Медведев молчал и никак не комментировал происходящее, а осмелел только после полного вывода войск из Харьковской области назад в Россию.