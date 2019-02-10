10.02.2019, Львов, Михаил Рябов

Участвующему в президентских выборах комику Владимиру Зеленскому во время визита во Львов пришлось заверять собравшихся на акцию протеста боевиков АТО в том, что Крым и Донбасс – «это Украина».

«Крым – Украина, Донбасс – Украина, а как может быть по-другому?» – сказал Зеленский на мове.

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«Слава Украине!» – выкрикнул он бандеровский лозунг, пытаясь успокоить обступившую его толпу.

«Россияне нам братья или нет?» – львовские националисты требовали ответа на еще один вопрос, однако Зеленский развернулся, очевидно, рассчитывая в будущем еще зарабатывать в Москве.

«Кто сказал, что братья?» – пришел ему на подмогу мужчина в зеленом шарфе – символике партии Зеленского.

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Акцию протеста в день приезда Зеленского проводил «Правый сектор». Участники развернули плакаты «Во Львове можешь быть ты клоуном, а не президентом!», «Украинцы – не хахлы», «Мы воевали – ты смеялся и дурачился. Руководить страной – это не шутить», «Украина – не проститутка. Нам не смешно», «Кандидат Зе – разрушение институтов государства», «Бизнес с Россией – предательство Родины» и т.п.

Киевский политолог Юрий Романенко полагает, что акция радикалов во Львове, как и субботний инцидент с боевиками С14 на митинге Юлии Тимошенко, – козни штаба Петра Порошенко против своих конкурентов.

«Тупые провокации с блокированием Зеленского во Львове и запуском клоунов на акции Тимошенко показывает, что в АП, на самом деле, не такой оптимизм как пытаются изобразить. Хотя Петр Алексеевич корчит трагикомичные гримаски, когда рассказывает, какие главнокомандующие не нужны Украины, но выходит достаточно странно, когда действующий главнокомандующий имеет рейтинг почти в два раза меньше, чем у шоумена, использует такие приемчики против «клоуна»… Очевидно, клоун не заслуживает такого внимания, если Украина имеет сумасшедшие успехи, которые так расхваливает президент. Весьма странно, что триада «Томос, безвиз, нова армия» заводит избирателя в два раза меньше, чем «клоун», – отмечает Романенко.