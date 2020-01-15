«Зеленский умирает, спасите»: обнародована запись экстренного звонка в МЧС

15.01.2020, Москва, Елена Острякова

Гражданка Белоруссии обратилась в местную службу МЧС с просьбой спасти президента Украины Владимира Зеленского. Запись разговора женщины с диспетчером размещена на youtube-канале NEXTA, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Добрый вечер. Срочный вызов. Короче, они портал здесь строили. Зеленский, президент Украины, залез и не может вылезти. Он уже умирает. Я была с ним на связи. Все – связь пропадает. Можете раздолбать эту стену и достать его? Реанимация поможет», – умоляла женщина.

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Инцидент, по ее словам произошел в городе Вилейка в переулке Лесном. Якобы, президент Украины прилетел туда на вертолете, чтобы «строить порталы».

Звонившую несколько раз переключали. Во время паузы женщина вступила в перепалку с кем-то, находящимся рядом с ней.

«Он уже не дышит… С вас будут смеяться… Поглядите, когда у вас в стене будет Зеленский лежать…», – серьезно спорила она с кем-то.

Наконец, трубку взял мужчина, который обращался к позвонившей по имени и интересовался, сколько дней она не пьет.

«Сейчас «скорую» пришлем, поедешь вместе с Зеленским. Поднимайся и взлетай вместе с ним», – сказал мужчина.

«Хорошо, пускай так будет», – согласилась позвонившая.