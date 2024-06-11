Зеленский умудрился рассориться с Израилем и опозорить страну – Тука

Пресс-конференция потерявшего легитимность президента Украины Зеленского в Сингапуре лишний раз показала, что его публичные выступления должны проводиться исключительно по бумажке с суфлёром без формата ответов на вопросы.

Об этом на канале «NewsRoom» бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня откровенно покоробили ответы Зеленского относительно Израиля, после которых в Израиле резко поднялись антиукраинские настроения. Израильтяне могут понять определённые объяснения, почему именно это говорил Зеленский и о признании Палестины (хотя, я не признаю и не признавал бы), но больше этого израильтян покоробило то, что он сказал, что мы, имеется в виду Украина, сделаем всё, чтобы остановить Израиль», – сказал Тука.

Ведущий канала Александр Близнюк горячо поддержал вышесказанные аргументы.

«Кто за язык тянул? Вот надо было это сейчас? Более того, я читаю: Украина пригласила Израиль и Палестину на глобальный саммит мира. Вы вообще как-то когда пишите эти тексты или разрабатываете стратегию, что и кому вы должны говорить – они хоть думают что-то?» – возмутился Близнюк.

«К сожалению, имеем то, что имеем. Я в очередной раз убедился, что по способностям и качествам Зеленскому стоит только читать заранее заготовленный текст с суфлёром. Я удивлён, что в ближайшем окружении Зеленского не найдётся профессиональных медийщков, которые бы ему просто запретили вообще формат ответов на вопросы. Это не его стезя, не хватает у человека интеллекта, понимания. Так зачем позориться и через это позорить страну», – согласился Тука.