Зеленский умудрился разворовать самый большой ленд-лиз в истории – иноагент Латынина
Запад накачал Украину самым большим количеством оружия в истории, но всё равно не смог справиться с российской армией.
Об этом в своём блоге заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Несмотря на все стоны прогрессивной общественности о том, что Украине помогают недостаточно – напомню, что Украине была предоставлена самая крупная военная помощь в деньгах и оружии за всю историю.
Украина получила 300-350 миллиардов долларов. За сопоставимое время, весь СССР за время ленд-лиза получил 11-12 миллиардов долларов в тогдашних ценах. Это 180-250 миллиардов долларов в нынешних ценах», – отметила Латынина.
«Поэтому, когда говорят, что Украине чего-то недодали – понятно, что мечта Зеленского, чтобы за Украину, как за Сербию, началась Третья мировая война, и в ней сгорели бы все ограничители.
Но если говорить о реальности – ни одной стране в мире за всю историю не оказывалась такая гигантская военная помощь. Другой вопрос – какая часть этой помощи была разворована.
И всё равно оказалось, что укрепления не построены, гособоронзаказ не выполнен, а деньги куда-то делись», – добавила она.
