Зеленский унизил и подставил подругу Санду – Кишинёв ждёт объяснений

14.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Скандал вокруг похищения украинскими спецслужбами украинского экс-судьи Николая Чауса в Молдове молдавская оппозиция использует, чтобы дискредитировать действующего президента Майю Санду, поэтому та вынуждена как-то реагировать на происходящее.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявила юрист Татьяна Монтян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Из-за истории с похищением Чауса Санду начали динамить. Санду оказалась в стремном положении – если она не будет ничего говорить по поводу похищения и не будет наезжать на Зеленского, оппозиция скажет ей: «что ж ты, милая, докатилась до того, что у тебя по столице гуляют как по Бродвею спецслужбы соседней страны, похищают людей, кем бы они ни были, и, уже зная об этом похищении, погранцы твои их пропускают?».

Поэтому Санду вынуждена что-то делать, пытаться звонить Зеленскому и пр. Оппозиция молдавская не дремлет и сливает информацию. Все телеграм-каналы переполнены информацией, которую слила молдавская оппозиция, чтобы мочкануть Санду. Сам Чаус никому не интересен по понятным причинам», – сказала юрист.

Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива», считает, что скандал может иметь неприятные последствия для отношений Украины и Молдавии.

«Скандал вокруг похищения получился большой. Мы молдаванам насолили. Сначала, когда информация о похищении только появилась, было очевидно, что Кишинев готов к поиску компромисса, но Киев «спрятал голову в песок». Сейчас ситуация зависла. В СМИ появилась информация о том, что помощники Саунду пытались дозвониться в офис Зеленского. Если это так, то украинская сторона избегает контакта чего-то ожидая, хотя нужно было бы наоборот как-то разрулить инцидент.

Полагаю, что если наши продолжат упорствовать и молдаване решат занять наступательную позицию, то могут быть неприятные последствия для двусторонних отношений, а также для внутриукраинского и внутримолдавского политического процесса. Надо посмотреть, какой алгоритм выхода из ситуации будет избран. Должны прозвучать публичные заявления с обеих сторон, в идеале они должны быть согласованы», – сказал политолог в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».