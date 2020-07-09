«Зеленский унизил наших детей перед оккупантом» – боевик УНА-УНСО

09.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Утвержденные Верховной радой льготы на обучение детей Донбасса унижают украинских детей, чьи родители «волонтёрят» или воюют с «агрессором».

Об этом в эфире «4 канала» заявил осуждённый в России и вернувшийся в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой украинский террорист, член неонацистской группировки УНА-УНСО Николай Карпюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественно, что нужно чётко расставлять акценты и не позволять существующей власти делать какие-то шаги к разрушению того, что на сегодняшний день является украинским государством. Я категорически против того, чтобы давать детям из Донбасса льготы на обучение, потому что это унижение моих, ваших детей. Чем наши дети хуже, а их лучше?» – возмутился наци.

«Вопрос в том, что это не только Зеленский поддерживает. Это поддержал ряд фракций Рады, в том числе «Голос», к которому я отношусь с большой симпатией. Объяснить им, что они делают глупости. Я писал депутатам, что своим постановлением вы выхолащиваете нацию.

Потому что ребёнок, чей отец на сегодняшний день работает здесь, платит налоги, на свои деньги содержит эту страну, содержит армию, ребёнок отца, который воюет, волонтёрит на войне, оказался второстепенным по сравнению с ребёнком оккупанта! Человека, который работает на оккупационную власть. А одним из обязательств гражданина конкретного государства является защита своего государства. А те не защищают, они прогнулись под оккупанта! И вот, их дети на сегодняшний день выведены в касту тех, кто качественно выше», – добавил Карпюк.