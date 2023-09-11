Зеленский упрекает Запад в замедлении войны и угрожает идти до конца

11.09.2023 09:16
  (Мск) 
Просмотров: 465
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Война на Украине замедляется из-за медленного предоставления Киеву западного оружия и расширения антироссийских санкций.

Об этом в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Война на Украине замедляется из-за медленного предоставления Киеву западного оружия и расширения антироссийских санкций....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Зеленский упрекнул Запад в том, что даже нынешние темпы наступления ВСУ идут быстрее, чем вышеперечисленное.

«Сложная война, сложные процессы, замедлилось много вещей. Когда некоторые партнеры говорят: «Так что там с контрнаступлением? Когда будет следующий шаг?». Мой ответ сегодня, что наши шаги быстрее, чем новые санкционные пакеты. Мне кажется, что, если мы боремся и наша высшая цена – это люди, то есть, цена наших партнеров также высокая – это безопасность их семей…

Мы идем вперед, дойдем до конца, но до конца не нашего государства, а до нашего соседа – конца его жизни на нашей территории. А там, на своей территории тот сосед пусть делает, что хочет, не вмешиваясь в наше моральное пространство, нашу независимость и наши дома… Замедляется война – это есть, мы это признаем. Усложняется – да, усложняются и замедляются все процессы – от санкций до оружия и так далее», – заявил Зеленский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть