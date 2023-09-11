Зеленский упрекает Запад в замедлении войны и угрожает идти до конца

Война на Украине замедляется из-за медленного предоставления Киеву западного оружия и расширения антироссийских санкций.

Об этом в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский упрекнул Запад в том, что даже нынешние темпы наступления ВСУ идут быстрее, чем вышеперечисленное.

«Сложная война, сложные процессы, замедлилось много вещей. Когда некоторые партнеры говорят: «Так что там с контрнаступлением? Когда будет следующий шаг?». Мой ответ сегодня, что наши шаги быстрее, чем новые санкционные пакеты. Мне кажется, что, если мы боремся и наша высшая цена – это люди, то есть, цена наших партнеров также высокая – это безопасность их семей…

Мы идем вперед, дойдем до конца, но до конца не нашего государства, а до нашего соседа – конца его жизни на нашей территории. А там, на своей территории тот сосед пусть делает, что хочет, не вмешиваясь в наше моральное пространство, нашу независимость и наши дома… Замедляется война – это есть, мы это признаем. Усложняется – да, усложняются и замедляются все процессы – от санкций до оружия и так далее», – заявил Зеленский.