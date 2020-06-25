25.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Запад, Кризис, МВФ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика
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Зеленский упустил шанс опрокинуть стол, под который загнали Украину


Украина могла воспользоваться карантином и кризисом, чтобы пересмотреть свои отношения с крупными мировыми игроками, но власть оказалась слишком слаба, чтобы решиться на это. Теперь страну ожидает новый виток кризиса.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас был чудесный шанс перевернуть покерный стол, за которым сидят большие игроки, а мы сидим под столом. Мы могли выбраться, перевернуть его и заявить свои права.

Но власть не воспользовалась, власть повела себя как крайне слабый и зависимый игрок. И нас ожидают социально-экономические проблемы осенью. Осенью мы почувствуем последствия – и коронавируса, и карантинных ограничений.

Уже сегодня по оценке МВФ мы потеряли 8% ВВП, это более 30 млрд долл. Вот на карантин мы потратили 2,5 млрд долл., а социально-экономические потери вследствие карантина у нас будут более 30 млрд долл.


Осенью нас ожидает новый виток бюджетного дефицита. Снова долги надо брать. И что делать? Осенью нас ожидает новый виток безработицы. Осенью нас ожидают выборы. Как власть переживет этот период? Мне кажется, она до сих пор не понимает», – заключил Руслан Бортник.

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