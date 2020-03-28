Зеленский урезает выплаты внутри Украины, чтобы отдать долги Западу

28.03.2020, Киев, Игорь Петров

Правительство Украины выплатит долги по внешним займам за счет урезания и прекращения финансирования ряда жизненно важный статей бюджета..

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Происходит медленное удушение экономики Украины. Если условно рассмотреть госбюджет, то можно разделить его на 3 части: это гарантированные государством внешние долги, защищенные социальные статьи – оборона, пенсии, зарплаты; третья часть – инфраструктура и развитие государства, жизнь регионов в частности.

Что придумал Шмыгаль и его Кабмин? Они пытаются оставить все внешние долги, обслуживать и платить за счет украинцев. Их не смущает эта сумма в 17 миллиардов, почти 500 млрд грн.

Второе – они оставляют ряд защищенных статей и увеличат их. Но они полностью высасывают деньги из регионов и на развитие. Пример – по предложение шмыгалевщины полностью снимается поддержка агропромышленного комплекса (здравствуй продовольственная безопасность, здравствуйте цены на продукты), полностью снимаются почти все субвенции в местные бюджеты (здравствуйте, голодные регионы), полностью снимаются субвенции на развитие по регионам.

Что самое чудовищное – снимаются субвенции местным бюджетам на обеспечение качественной, современной и доступной системы общего и среднего образования «Новая украинская школа». Действительно, зачем будущим гастарбайтерам учиться?

Еще раз: полностью снимаются средства, которые развивают экономику. Кабмин Шмыгаля и вся эта банда «Слуг народа» искренне считают, что все, что должна сделать Украина, – это выплатить пенсии и поднять зарплаты, выделить деньги на оборону и остальное отдать за рубеж. Хотя они точно знают, что Украина не может обслуживать такой сумасшедший госдолг. При этом экономика развиваться не будет. Значит, деньги будут проедены, и нас ждет невиданный коллапс», – сказала Лукаш.