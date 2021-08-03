Зеленский уселся на пороховую бочку: его ненавидят все – эксперт

03.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президента Украины Владимира Зеленского ненавидят как националисты, так и уже те, кто еще недавно голосовал за него.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, власть сейчас находится в опасной ситуации, заигрывая с националистами и устраивая пиар-шоу в виде «Крымской платформы» и других пропагандистских мероприятий.

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«Власть, которая вместо хлеба предлагает зрелища, она сидит на пороховой бочке. Эти зрелища кончатся плохо для такой власти, если она не прекратит этот абсурдный курс. Совершенно понятно, что Зеленского ненавидят люди, которые ориентируются на Порошенко. Если даже сегодня часть националистического электората говорит: «Ну, ничего, он делает то, что нам надо, все такое, «Крымская платформа», то они все равно тебя ненавидят, все равно. И при первой возможности они проявят эту ненависть очень ясно. Теоретически, если бы немножко мозгов было бы, Зеленскому выгодно было бы сотрудничать с ОПЗЖ. Сотрудничать, понимая, что невозможно жить рядом со сверхдержавой и постоянно воевать с ней, без всяких шансов на победу. ОПЗЖ – это как раз такая политическая сила, которая выступает за диалог и возможность какого-то компромисса, договоренности. Так тебе было бы выгодно с ними сотрудничать, это бы укрепляло и твою власть. Нет, он действует прямо противоположным образом, настраивая против себя даже тех людей, которые в принципе нейтрально к нему относились. Потому что националисты, партия войны, люди Порошенко, люди Вятровича, Билецкого и так далее, они тебя ненавидят все равно. И никогда тебя не полюбят, сколько бы ты ни раcсказывал про «Крымскую платформу и русских, которые дальние родственники Киевской Руси, всякий бред такой», – заключил Погребинский.