Зеленский усилит карательный беспредел – киевский политолог

01.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Различные антикоррупционные органы, созданные на Украине по указке Запада, могут быть признаны неконституционными и упразднены.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко виноват в том, что он допустил создание этих структур. Но Порошенко умелый человек, он будет здорово отбиваться. Порошенко берёт паузу, он хочет пройти уже, как только структурируется этот Верховный совет, они дадут присягу и так далее. А дальше сорок депутатов подают в Конституционный суд, что эти все органы неконституционные.

Тем более, скажем, любовь и дружба и с США, и с ЕС уже закончилась, денег МВФ не будет, потому что нет руководства МВФ, потому что не выполнено ни одно из их условий, которые деньги дают. То есть практически Украина всё более остаётся сам-на-сам», – рассказал Соскин.

Эксперт заметил также, что на грядущей встрече президентов Украины и США Владимиру Зеленскому может быть чёткий сигнал приезжать без главы офиса президента Андрея Богдана, что решит и дальнейшую судьбу этого персонажа.

«Вполне возможно, что там Зеленскому прямым текстом скажут: «Ты приезжай сюда без Богдана». И, кстати, поедет ли Богдан в США или не поедет – это как раз будет очень серьёзной лакмусовой бумажкой, означающей, имеет будущее Богдан или не имеет, или уже определён кто-то иной, кто должен возглавить Офис президента. Вот о чём это говорит», – добавил Соскин.

Политолог отметил, что сам Зеленский тяготеет к диктатуре, поэтому карательные органы при нём могут быть расширены и спущены с цепей на всех неугодных.

«Поэтому вот эти фокусы, что будут созданы эти структуры и так далее, ГБР теперь хочет, чтобы ему дали право создать отряд этих чёрных хищников, которые будут ночью врываться к людям, их арестовывать. Я считаю, что у нас и так было достаточно карательных органов: и СБУ, и прокуратура, и полиция – и создавать ещё какие-то новые агентства (излишне – прим. ред.). Но я очень рад, что теперь эти политики, которые их создавали, становятся жертвами того, что они насоздавали.

Но мы должны это на себя проецировать. Потому что сначала на них натренируются, потом, мы уже видим, это на телеканалах начало делаться, потом придут к лидерам общественных мнений, потом придут к лидерам политических партий – то есть начнётся нормальное такое, хорошее коммунистическо-большевистская, КГБистская опять диктатура с массовыми преследованиями.

Тем более, что Зеленский, к сожалению, мне говорят: «Вот, вы его критикуете, но он же не стодолларовая американская банкнота, что он мне должен нравиться». Поэтому, естественно, он тяготеет к диктаторско-карательным полицейским методам. Он не является конструктором, он не является креативщиком», – резюмировал эксперт.