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26.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политические репрессии, Украина
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Зеленский усиливает штат Совбеза, превращённого в главный карательный орган

Новости Украины

Владимир Зеленский распорядился увеличить личный состав аппарата Совбеза Украины с 190 до 237 человек. Напомним, что именно этот орган в последние дни в обход решений судов и норм закона выносит решения о закрытии неугодных телеканалов и введении санкций против украинских граждан.

Увеличение штата анонсировал на брифинге секретарь Совбеза Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня президент усилил аппарат СНБО, мы сегодня получили указ, где нам дополнительно предоставлено 47 должностных лиц. Они появятся для того, чтобы мы качественно выполняли те функции, на которые у нас сегодня увеличивается нагрузка аппарата СНБО, мы сегодня дополнительно получили такой плюс к нашей команде. У нас в аппарате до этого работало 190 человек, а сейчас будет работать 237», – заявил Данилов.

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