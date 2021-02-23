Зеленский ускорил раскол Украины на Восток и Запад

23.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Режим президента Украины Владимира Зеленского становится все более похож на режим своего предшественника Петра Порошенко, что делает невозможным решение проблемы конфликта в Донбассе.

Об этом на канале UKRLIFE.TV заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политика нового поколения, «режима Зе» уже создала почву для расширения, увеличения ассортимента конфликтов, которые могут разворачиваться в Украине дальше. До последнего времени война на Донбассе и возникшая новая линия раскола казалось последней потерей, и Украина, казалось, что теперь, после Крыма, после военных действий власть начнет справляться с этой ситуации.

Но у меня возникают серьезные опасения, что по мере освоения «режимом Зе» кодов Порошенко, и использованием государственной машины подавления и управления для формирования уже по своему образу и подобию от своего проекта Украины, теперь уже такого скукоженого, чего не получалось у Порошенко.

Мы столкнусь, во-первых, с реальной угрозой новых расколов, знакомой нам, но не доведенный до политического конфликта – раскола на Восток и Запад, который только катализируется нынешними решениями, связанными с борьбой с оппозицией, с изменением информационного пространства», – сказал Ермолаев.