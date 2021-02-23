Подпишись на рассылку
23.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Украина
Просмотров:

Зеленский ускорил раскол Украины на Восток и Запад

Новости Украины

Режим президента Украины Владимира Зеленского становится все более похож на режим своего предшественника Петра Порошенко, что делает невозможным решение проблемы конфликта в Донбассе.

Об этом на канале UKRLIFE.TV заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Политика нового поколения, «режима Зе» уже создала почву для расширения, увеличения ассортимента конфликтов, которые могут разворачиваться в Украине дальше. До последнего времени война на Донбассе и возникшая новая линия раскола казалось последней потерей, и Украина, казалось, что теперь, после Крыма, после военных действий власть начнет справляться с этой ситуации.

Но у меня возникают серьезные опасения, что по мере освоения «режимом Зе» кодов Порошенко, и использованием государственной машины подавления и управления для формирования уже по своему образу и подобию от своего проекта Украины, теперь уже такого скукоженого, чего не получалось у Порошенко.

Мы столкнусь, во-первых, с реальной угрозой новых расколов, знакомой нам, но не доведенный до политического конфликта – раскола на Восток и Запад, который только катализируется нынешними решениями, связанными с борьбой с оппозицией, с изменением информационного пространства», – сказал Ермолаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть