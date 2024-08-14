Зеленский ускорил свой конец, но избежал немедленной отставки – Царёв

Любовь Смирнова.  
14.08.2024 17:41
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


«Бабье лето» Зеленского подходит к концу, и как только российская армия выдавит украинских боевиков из Курской области, Украина получит еще одну линию фронта, на которую у нее ресурсов нет. Но до выборов в США отставки украинского диктатора можно не ждать.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» экс-нардеп ВРУ, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бабье лето» Зеленского подходит к концу, и как только российская армия выдавит украинских боевиков...

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«Я больше чем уверен, что за операцией ВСУ в Курске стоит Великобритания. И то, что Зеленский всё время выходит из-под контроля Соединённых Штатов и слушается, в первую очередь, Великобританию, конечно же Соединённые Штаты раздражает. При этом сейчас речь о смене Зеленского не идет. У него как бы «бабье лето» с точки зрения рейтинга и внимания, он получил то, что хотел – сейчас на Украине эйфория. Зеленский взлетел до небес после наступления на Россию», – отметил он.

Однако наступление на Курск, по оценке Царёва, очередной шаг к отставке Зеленского.

«Понятно, что российская армия сейчас остановила наступление. Следующим шагом образует сплошную линию фронта и начнёт выдавливать ВСУ из Курска. А когда выдавит, у Украины появится ещё одна линия фронта, для которой нет ни солдат, ни резервов, ни сил, ни денег. И тогда наступление, которое сейчас вызывает такую эйфорию на Украине, станет авантюрой Зеленского, и его рейтинг просядет», – уверен политик.

Второй причиной нескорой отставки Зеленского он назвал президентские выборы в США.

«Соединённым Штатам сейчас не до него. Там избирательная кампания, и некому думать об Украине. Байден – хромая утка на обе ноги, ему сейчас заниматься Украиной не очень интересно, а кто следующий президент, пока еще непонятно. По этой причине сейчас не стоит вопрос про отставку Зеленского», – заключил Царёв.

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