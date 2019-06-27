Зеленский ускоряет развал бандеровской государственности

27.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Публичные пререкания между Владимиром Зеленским и главой МИД Павлом Климкиным из-за несогласованного с президентом ответа России по судьбе моряков ВМСУ свидетельствует об усугублении кризиса украинской государственности, что приближает воссоединение исторических русских земель с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии МГУ, политолог Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если господин Зеленский очень хочет ознакомиться с какими-то нотами, я ему советую зайти в какой-то нотный магазин в Киеве.

Если говорить более серьезно, то развал бандеровской государственности, который происходит на Украине после избрания Зеленского, меня очень радует. Такими темпами продолжайте, товарищи, вплоть до воссоединения Украины с Россией», – отметил он.

«Это децентрализация власти и агония», – согласился депутат Госдумы Юрий Афонин.

Впрочем, по его мнению, у Зеленского есть шанс обернуть конфликт с Климкиным в пользу своей партии, которая, согласно данным социологов, в последние дни начала терять рейтинг.

«Зеленский выйдет к людям и скажет: «Они не дают мне работать, вы дали мне доверие, поддержите меня еще»… Не исключаю, что судорожные попытки Климкина и компании приведут к обратному процессу, и Зеленский может получить в следующем составе Верховной Рады более мощную фракцию, чтобы получить мандат доверия и убрать порошенковскую публику, которая осталась», – рассуждает Афонин.