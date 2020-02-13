Зеленский устарел: студенты КНУ переходят на русский, Донбасс смеётся, «нормандский саммит» уже не актуален

13.02.2020, Киев, Игорь Петров

Из всех договоренностей, достигнутых на прошлой встрече Нормандской четверки в Париже, украинская сторона не выполнила за два месяца ничего, поэтому непонятно, с чем она поедет на следующий саммит.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос – насколько поменяется со сменой главы офиса президент, поменяется внешняя политика и, вообще, поменяется ли политика.

Давайте начнем хотя бы с Донбасса. С точки зрения взаимоотношений с Россией и с точки зрения урегулирования конфликта на востоке,- это ключевой вопрос. В переговорах с Козаком они не могут выходить за рамки каких-то экономических, хозяйственных вопросов, которые они могут совместно решать, а политика вроде бы как остается на уровне двух президентов.

Но, тем не менее, стоит заметить что уже прозвучало со стороны российского МИДа – что за два месяца практически ничего из того, о чем договорились в Париже, сделано не было. То есть, все эти обещания, все эти договоренности, которые были достигнуты – кроме обмена задержанными лицами, больше ничего не произошло. Поэтому вопрос об апрельской встрече становится с каждым днем все больше», – констатировал Землянский.

Кроме того, идея о запуске онлайн-обучения украинскому языку для жителей Донбасса, что якобы должно подтолкнуть регион к реинтеграции, высказанная недавно Зеленским, глупа и основана на неверном понимании реалий региона.

«Опять методички устаревшие попали, пошли по устаревшим методичкам. Как раз языковой вопрос – это один из триггеров, которые стали спусковым механизмом всего произошедшего в 2014 году. И вот, опять мы давим на эту болевую точку, опять рассказываем о необходимости украинского образования, изучения украинского языка, когда ситуация абсолютно обратная!

В университете имени Шевченко сейчас у студентов особый китч – это разговаривать на русском. Это же весьма показательно! Надо не запрещать, а надо разрешать, если вы хотите говорить о какой-то реинтеграции. А вы пытаетесь проводить политику изоляционизма и при этом, так сказать, «все флаги в гости к нам», – недоумевает эксперт.