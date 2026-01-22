Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа слишком привыкла к мысли, что при любой угрозе США придут и спасут её.

Об этом на экономическом форуме в Давосе заявил просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европе нужны объединённые вооруженные силы – силы, которые могут реально защитить Европу. Сегодня Европа полагается лишь на веру, что если будет угроза, НАТО сработает. Но никто на самом деле не видел альянс в действии. Если Путин решит забрать Литву или ударить по Польше, кто ответит? Кто ответит?», – истерил Зеленский.