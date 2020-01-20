Зеленский устроил пропагандистский спектакль вокруг разгромленных «киборгов»

20.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский устроил траурную церемонию в годовщину гибели так называемых «киборгов» – боевиков АТО, погибших в боях на территории Донецкого аэропорта в 2015 году.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Зеленский в компании министра обороны Украины Андрея Загороднюка и начальника Генштаба Руслана Хомчака принял участие в возложении цветов к Памятному колоколу на территории Министерства обороны Украины и пообщался с семьями погибших.

Напомним, менее недели назад Зеленский в своем блоге назвал участие украинских военных в боях за Донецкий аэропорт «подвигом» и заявил, что считает «киборгов» героями.

«Вы выстояли там, где не выдержал бетон, а даже враг признал вашу несокрушимость. Две сотни «киборгов» заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли», – заявлял украинский президент.