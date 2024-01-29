Зеленский утилизирует на фронте ВСУ, чтобы сбросить Залужного – украинский офицер

Вадим Москаленко.  
29.01.2024 21:47
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Команда Зеленского делает всё, чтобы на фронте погибло как можно больше украинских солдат, чтобы был повод снять главкома ВСУ Залужного или аргументы – пойти на уступки России.

Об этом в своём видеоблоге заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик нацбата «Айдар», а ныне офицер ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Команда Зеленского делает всё, чтобы на фронте погибло как можно больше украинских солдат, чтобы...

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«Президент Зеленский сказал, что не видит необходимости в мобилизации 500 тысяч украинцев. Причин называют несколько. Главная из них, что ему пофигу, что говорят военные. Ему пофигу, что тыловые казармы пустые. Казармы с ППД пустые. Ему даже пофиг, что сегодняшняя власть фактически срывает мобилизационные процессы своей бездеятельностью. Ему пофиг, что он несёт непосредственную ответственность за провал мобилизационной политики.

Потому что людям, которые завтра мобилизуются, ещё нужно время, чтобы научиться. А солдаты в окопах кончаются, «армия-мова-вера» в окопах заканчивается, требует ротации, требует помощи, требует подкрепления. Но, тем не менее, Зеленский сказал: «так и денег нет», – возмущался Лапин.

Он выразил уверенность, что украинских солдат попросту уничтожают на фронте.

«Это идёт процесс утилизации «армии, мовы и веры» для того, чтобы потом сказать: «Видите, что происходит», и, возможно, будет повод снять Залужного или будет повод пойти на уступки России. Такие, которые можно избежать, проведя мобилизацию и наполнив наши ВСУ», – сказал ВСУшник.

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