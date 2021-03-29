Зеленский утвердил примитивную Стратегию военной «безысходности Украины» – эксперты

29.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года «О Стратегии военной безопасности Украины».

Соответствующий указ № 121/2021 Глава государства подписал 25 марта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению президента Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергея Шабовты, принятая стратегия представляет собой многостраничный антироссийский пропагандистский документ, очень поверхностный, который игнорирует такие важные вопросы, как наличие ресурсов, за счет которых предполагается реализовать намеченные цели, и обходит стороной такие проблемные сферы, как гражданская оборона.

«Документ не отличается глубиной анализа и мысли, но и предыдущие оборонные стратегии Украины не были лучше. Этот документ больше похож не на военную стратегию, а на некий пропагандистский труд, который что-то там декларирует с акцентом на то, что основной угрозой является Россия.

Военная стратегия должна быть более объективной и многосторонней. Если говорить о форме, то в документе много лишнего. Такое впечатление, что его писали разные чиновники, например, из МИДа, и какие-то военные специалисты, причем непонятной квалификации.

Очень поверхностно анализируются внутренние факторы, определяющие качество готового к мобилизации личного состава, качество проблем, связанных с внутренней безопасностью на уровне преступности, эффективности работы правоохранительных органов. Я убежден, что это – серьезные моменты, которые должны декларироваться, но этого там нет.

Очень огульно и поверхностно затронуты вопросы экономики, нашей способности развиваться. Конечно, там говорится о многих связанных с этим направлениях, например, перечисляются некоторые виды современных систем вооружения, но все это – просто набор слов, который мне напоминает программу КПСС, которая принималась в 1961 году – «вот, мы всего этого хотим». А за счет каких ресурсов? А насколько это все реально?

Кроме того, как при нынешнем морально-политическом состоянии, в условиях крайне низких социальных и экономических стандартов жизни можно считать (как это предполагает стратегия), что у нас прекрасный мобилизационный ресурс, что люди все как один встанут и что-то там будут делать.

В документе неоднократно упоминается территориальная оборона и «движение сопротивления». Территориальная оборона как система, которая в определенной степени способна на локальном уровне где-то что-то решать, существует. Никакого отношения к сопротивлению на уровне партизанских действий она не имеет. Всерьез апеллировать к такому ресурсу нельзя. Они никем не изучен, не оценен. В значительной степени он существует как некие ожидания, и рассматривать его как нечто серьезное, делать его компонентом целой стратегии – это очень поверхностный взгляд.

Есть более серьезный вопрос – в стратегии нет ничего, связанного с организацией гражданской обороны, с улучшением мобилизационной работы, работы по учету людей. Особенно проблемной сферой является гражданская оборона – это показали неоднократные взрывы арсеналов. Есть проблемы с оперативным оповещением людей, с эвакуацией и пр. Это серьезнейшие проблемы, которые у нас в стране никто не решает. В стратегии я ничего имеющего к этому отношение не увидел.

В целом – это документ больше политический, нежели военно-стратегический. В стратегии военной безопасности доминантой должны быть взвешенные военные оценки, какие-то стратагемы, которые должны не просто апеллировать к каким-то международным, религиозным и прочим ценностям. Создавая стратегию, страна должна, в первую очередь, четко оценивать, взвешивать свои ресурсы», – сказал эксперт в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

Основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга считает, что стратегия носит фиктивный характер, а «территориальная оборона» выстроена исключительно на идеологической базе западенской бандеровщины.

«У меня такое впечатление, что стратегия написана «шоб було». То есть, если страна есть, президент есть, то и должен быть такой документ.

В этом документе однозначно признается недостаточность военного потенциала для обороны, главная задача формулируется не как уничтожение врага, а вынуждение его покинуть свою территорию. Одним из ключевых мер называются комплексно-дипломатические мероприятия. То есть, по замыслу авторов документа, пока крестьяне с вилами и топорами будут атаковать вражеские (т.е. российские) танки, президент полетит за границу беседовать с западными политиками, будет подготовлена какая-нибудь нота и пр. Это чушь. Это не имеет никакого отношения к реальным военным действиям.

С другой стороны, а что делать на месте руководства государства? У него нет ресурсов, есть какая-то фикция, но перед ним стоит задача организовать оборону при том, что оно убеждено, что война неизбежна. Никаких систем, которые могли бы противостоять российской армии, у руководства нет.

Тогда оно убеждает себя, что вот эти все лагеря для детей, организованные нацистами, все тренировочные базы (в Киеве, например, два базы батальона «Азов»), все эти 300 тысяч человек, которые прошли боевую подготовку на Донбассе – это то, на что можно опереться. Все это надо разрешить – все, у кого за эти годы выработалась ненависть к русским, должны взять оружие в руки и начать стрелять из-за каждого угла когда русские придут. Вот это будет «территориальная оборона».

Кроме того, в стратегии есть жалкая приписка – Украина надеется, что если Россия нападет, Запад все-таки поможет (хотя до сих пор не помог).

Это стратегия от безысходности, от того, что больше нечего делать, кроме как надеяться на «территориальную оборону» и помощь Запада. Но если уж такой документ принят, то это может говорить о том, что сегодняшнее руководство страны действительно считает, что находится в преддверии крупномасштабного столкновения. И в этой ситуации ему надо хоть что-то делать», – резюмировал Василий Волга.