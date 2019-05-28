Зеленский увеличил количество украинцев и обзавелся новыми советниками

28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в гражданство Украины приняты пять иностранцев – уроженцы Ирана, России, Азербайджана, Кыргызской Республики, Сирии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как указано в указе №329/2019 от 28 мая, постановлено принять в гражданство Украины как людей, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины:

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Ахмади Колариджани Аболфазла, 1983 года рождения, уроженца Исламской Республики Иран, проживающего в городе Киеве;

Костикова Александра Сергеевича, 1997 года рождения, уроженца Российской Федерации, проживающего в Донецкой области;

Самед-Заде Эмина Иззата оглы, 1990 года рождения, уроженца Азербайджанской Республики, проживающего в городе Киеве;

Тойгонбаева Зиятдинбека Курманбековича, 1974 года рождения, уроженца Кыргызской Республики, проживающего в Киеве.

Также указано, что постановлено принять в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной, Альтунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирийской Арабской Республики, проживающего в Одессе.

Также Зеленский назначил Олега Устенко на должность своего внештатного советника, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в указе №330/2019.

“Назначить Устенко Олега Леонидовича Советником Президента Украины (вне штата)”, – сказано в документе.

Устенко – известный экономист, ранее работал главой киевского отделения Фонда Блейзера.

Также Зеленский назначил юриста Алексея Гончарука заместителем главы АП, о чем говорится в президентском указе №328/2019 от 28 мая.

“Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем Главы Администрации Президента Украины”, – говорится в документе.